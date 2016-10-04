Компания Google 4 октября презентовала в Сан-Франциско новые смартфоны Pixel X и Pixel XL, которые работают на сверхновой версии операционной системы ОС Android 7.1. Компания обещает показать и новый планшет.

Компания Google обещает показать семидюймовый планшет Google Pixel, который оснащен 4 ГБ оперативной памяти.

Представители Google обещали рассказать о новой универсальной операционной системе Andromeda, котрая предназначена для смартфонов, планшетов и компьютеров, - ожидается, что она вберет в себя все лучшие характеристики Android и Chrome OS.

Еще до официального релиза в сети уже были обнародованы характеристики новых смартфонов Google.