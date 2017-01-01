Эрдоган рассказал, какие цели преследовал стамбульский террорист

Турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что террористическая атака на стамбульский клуб была предпринята с целью дестабилизировать страну и “посеять в ней хаос”.

Эрдоган заявил, что нападение напрямую связано с непростой ситуацией в стране, но Турция намерена продолжить борьбу с терроризмом и полностью его искоренить. Президент подчеркнул, что преступники пытаются деморализовать население страны с помощью жестоких нападений на мирных граждан приведет к тому, что нация только еще больше сплотиться, чтобы противостоять терроризму.

Минувшей ночью неизвестный ворвался в один из стамбульских ночных клубов и убил почти сорок посетителей. Еще около семидесяти получили ранения.