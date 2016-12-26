Барак Обама признался, чем займется после президентства

Действующий глава Белого дома в интервью американскому телеканалу признался, чем займется после ухода с поста президента США. Обама сказал, что намерен предаться воспоминаниям, - сядет за написание книги.

Обама хотел бы после ухода с главного поста Америки побыть в покое, сообщает RT. Под «покоем» глава Белого дома подразумевает отстранение от политической жизни. 44-й президент Америки намерен заняться поиском гармонии и размышлениями на тему «как же это все произошло». Лучше всего данным занятиям помогает написание книги.

Ранее «АН-онлайн» сообщали, что Барак Обама склонен заняться журналистикой после ухода с поста президента США.