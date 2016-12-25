Неумная политика США подталкивает Россию и Китай балансировать

Сейчас между Россией и Китаем существуют дружеские, полусоюзнические отношения из-за объективного сходства интересов. Как считает председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов, нам выгодно балансировать США. К тому же экономически китайцы идут на Запад, мы идём на Восток. Мы встретились и переплелись, с умом избежали соперничества за Центральную Азию, объявив о сопряжении Шёлкового пути и нашего ЕАЭС. И пока мы взаимно дополняем друг друга. К тому же нас подталкивает друг к другу очень неумная политика США, которая одновременно развязала конфронтацию и с Пекином, и с Москвой. С точки зрения традиционной геополитики и традиционных взглядов американской политической элиты, то, что они делают объяснить трудно. Другое дело, что они сейчас будут пытаться отколоть нас от Китая и наоборот. Но нам нужно понимать, что необходимо улучшить отношения с США. Может быть, действительно договориться о каких-то вещах, но ни при каких обстоятельствах стоит не вступать в торговлю по поводу Китая. Более того, необходимо создать специальную российско-китайскую комиссию по координации политики в отношении США, чтобы нас не развели «как лохов».



Что может быть и что будет? Караганов думает, что будет создаваться нечто похожее на два полюса: один вокруг США, другой – Большая Евразия с единым пространством экономического сотрудничества. Лидером одного полюса будет США. Китай, если получится, будет другим лидером, но не гегемоном. Если Китай попытается стать гегемоном, то все, даже Евразия, объединятся против него. Вместе с США.



Если Китай, а там компетентное руководство, будет проводить разумную и мирную политику, он станет первым среди равных. Но его будут уравновешивать Россия, Иран, Индия, Япония и другие страны. А ещё через какой-то шаг, я думаю, мы придём опять к какому-то новому концерту великих стран, в котором, безусловно, будут США, Китай, Россия, Индия, Иран, возможно, Турция, Бразилия и, может быть, кто-то из европейцев. Пока же вырисовывается лишь треугольник Россия – Китай – США.



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