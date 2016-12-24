Франция в случае победы на грядущих президентских выборах Марин Ле Пен выйдет из Евросоюза и НАТО. Своими планами на посту главы государства руководитель «Национального фронта» Франции поделилась с греческими СМИ.

Ле Пен считает, что чиновники Европейского союза ущемляют суверенитет стран, входящих в содружество, а евро является инструментом шантажа. Политик надеется на то, что одновременно с Францией ЕС покинет и ряд других государств, испытывающих серьезные экономические проблемы по вине Брюсселя.

Евросоюз, по мнению Мари Ле Пен, должен трансформироваться в конфедерацию, а вот НАТО необходимо вообще упразднить. Ле Пен отметила, что в настоящее время изжившая себя после распада СССР организация нужна только Соединенным Штатам.

Лидер «Национального фронта» не раз скептически высказывалась по отношению к членству Франции в ЕС. В начале сентября «АН-онлайн» писали о том, что Мари Ле Пен пообещала провести референдум по этому вопросу.

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