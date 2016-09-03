Ле Пен обещает провести референдум о выходе Франции из ЕС

Лидер оппозиционной французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен пообещала провести референдум по вопросу членства Франции в Евросоюзе в случае ее избрания президентом в 2017 году.

Как выразилась Ле Пен, "да, можно изменить порядок вещей. Народ может решить вступить на другой путь, свобода еще может указать его нам". Также она заявила, что у Франции гораздо больше причин для выхода из ЕС, чем у Британии.

Ранее Ле Пен говорила, что нынешний президент страны Франсуа Олланд отказался проводить такой плебисцит.

Стоит отметить, что обещание о проведении референдума политик давала еще в 2014 году.

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