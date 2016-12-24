Ангела Меркель прошлась по магазинам перед Рождеством

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и трое ее телохранителей прошлись по магазинам перед Рождеством.

Политик была замечена в одном из крупнейших супермаркетов Берлина - там она совершила предпраздничный шоппинг. Как сообщает портал "Газета.Ru", всего за покупки Меркель заплатила не более €100. Канцлер приобрела конфеты, картофель, творог, сливочное масло, паприку и ряд других продуктов, однако в ее списке не было ни гуся, ни карпа, ни даже вина.

В настоящий момент нет информации о том, где именно Ангела Меркель планирует отметить Рождество. Традиционно она ездит с супругом на один из швейцарских курортов, однако, вероятно, в этом году в связи с печальными событиями в Берлине, политик откажется от своих планов.