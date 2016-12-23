Угонщики самолета на Мальте обсудили с полицией условия освобождения заложников

В пятницу, 23 декабря, угонщики ливийского авиалайнера, который недавно сел на Мальте, вышли на контакт с полицией.

Захватчики пообещали отпустить заложников, кроме членов экипажа, в случае выполнения всех требований. Как сообщили сегодня некоторые мальтийские СМИ, в настоящий момент список требований преступников, захвативших самолет, не разглашаются.

Предполагается, что люди, угнавшие пассажирский лайнер являются сторонниками бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи, который был убит пять лет назад.