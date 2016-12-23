Над Мальтой неизвестные захватили пассажирский самолет и угрожают его взорвать

В пятницу, 23 декабря, в СМИ появилась информация о том, что неизвестные захватили самолет А320 ливийских авиалиний.

Согласно последним данным, на борту воздушного судна в момент происшествия находились 118 человек. В издании The Times of Malta говорится, что угнанный самолет недавно осуществил посадку на Мальте. Есть данные о том, что два злоумышленника угрожают взорвать лайнер с людьми.

В настоящий момент экстренные службы острова приведены в боевую готовность, заявил сегодня премьер-министр Мальты Джозеф Мускат.