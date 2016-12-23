В Британии электронная сигарета взорвалась рядом с детской коляской

Инцидент произошел в одном из британских магазинов. Камеры видеонаблюдения сняли, как в кармане посетителя взорвались аккумуляторы, предназначенные для электронной сигареты.

В тот момент, когда произошло ЧП, мужчина стоял у детской коляски. На кадрах видно, как из его кармана посыпались искры прямо на люльку. Сам мужчина, по всей видимости, растерялся. Он стал махать руками, вертеться на месте, а затем убежал, пишет lenta.ru.

Как сообщается, пострадавший отделался травмами легкой степени. Пожарные рассказали, что возгорание, скорее всего, произошло из-за короткого замыкания батарей, которые лежали у мужчины в кармане.