Ученые обнаружили еще одно вредное влияние электронных сигарет

О том, что электронные сигареты не такие уж безвредные, как их пытаются представить, ученые говорят уже давно. При этом отмечается целый ряд их недостатков.

Специалисты указывают, что электронные сигареты отрицательно влияют на легкие. В них содержится больше вредных веществ, чем в воздухе на оживленной трассе. Не говоря уже о том, что они не раз взрывались. Теперь же стало известно еще об одном недостатке такого курения.

В лабораторных условиях ученые вырастили ткани десен и обдавали их дымом от электронных сигарет. При этом они отмечали, что клетки начинали раздражаться. Ученые предположили, что в обычных условиях это бы вызвало воспаление десен. А это могло бы привести к целому ряду болезней. При этом ученые отмечают, что таким побочным действием обладали лишь электронные сигареты с ароматическими добавками.