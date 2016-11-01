Москвич серьезно пострадал из-за взрыва электронной сигареты

Житель Москвы получил серьезную травму в результате взрыва аккумулятора от электронной сигареты. Рана настолько серьезная, что 33-летнему мужчине предстоят операции.

Как рассказал сам пострадавший, аккумулятор фирмы Kangertech взорвался прямо в кармане его джинсов. В итоге штанину разорвало в клочья, а сам мужчина получил травму, сообщает life.ru.

В больнице, куда он обратился, констатировали ожог четвертой степени. Глубина раны примерно 1,5 сантиметра, а величина около 5 сантиметров. При этом ткани омертвели. Теперь мужчине предстоит пройти две операции. Медики очистят место ранения и пересадят кожу.

Сам пострадавший в шоке. По его словам, он пользуется электронными сигаретами уже около года, но после случившегося вообще завяжет с вредной привычкой.