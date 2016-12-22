Родные не стали хоронить убийцу Андрея Карлова

Как стало известно, тело убийцы российского посла Андрея Карлова до сих пор находится в морге в Анкаре. Родные Мевлюта Алтынташа не стали заниматься его погребением.

Похоже, что семья напавшего на российского посла вообще покинула район Сёке, где много лет проживала. Об этом рассказали местные жители. Они предполагают, что родственники Алтынташа могут вернуться, так как их вещи остались на месте.

При этом жители Сёке заявляют, что они против захоронения убийцы Андрея Карлова на местном кладбище. По словам людей, они не хотят, чтобы тот был погребен рядом с их близкими, сообщает life.ru.

Напомним, что Андрея Карлова убили в Анкаре выстрелами в спину. Напавший на российского посла был сразу же ликвидирован правоохранительными органами.