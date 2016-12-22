Глава ЛНР: на совести Порошенко 150 раненых и убитых под Дебальцево солдат ВСУ

Глава ЛНР Игорь Плотницкий рассказал, какие потери понесли украинские военные, пытаясь прорвать позиции защитников народной республики под Дебальцево. По его словам, примерно сто пятьдесят солдат ВСУ были ранены и убиты.

Сообщается, что украинские военнослужащие провели свыше двадцати атак. При этом они применяли военную технику, которая запрещена минскими договоренностями. Речь идет о тяжелой бронетехнике и артиллерии. На данный момент бои под Дебальцево продолжаются, сообщает rg.ru.

Плотницкий отметил, что все происходящее стало следствием «авантюризма» президента Украины Петра Порошенко. По словам руководителя ЛНР, после заключения перемирия виновные в гибели людей будут привлечены к ответственности.