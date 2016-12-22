Рада признала Савченко опасной и исключила из делегации в ПАСЕ

В четверг, 22 декабря, в Верховной Раде Украины прошло голосование, которое решило судьбу Надежды Савченко. Закончилось оно не в пользу народного депутата.

Как сообщается, большинство парламентариев выступили за то, чтобы исключить Надежду Савченко из делегации в ПАСЕ. Также стало известно, что ее объявили опасной для всего украинского государства, включая вооруженные силы «незалежной», пишет rg.ru.

В принятом документе утверждается, что Надежду Савченко включили в состав украинской делегации в ПАСЕ вынужденно. Таким образом депутаты хотели ее вызволить из России и вернуть на родину.