Надежда Савченко: Россия не заслужила право голоса в ПАСЕ

Депутат Верховной Рады, в прошлом – военная летчица, осужденная в России и помилованная президентом Путиным, Надежда Савченко заявила на заседании ПАСЕ, что Россия в этой организации право голоса не заслужила.

В ПАСЕ (Парламентская Ассамблея Совета Европы) 12 октября обсуждаются доклады по политическим последствиям конфликта на Украине и по ситуации с правами человека в этом регионе, сообщают РИА Новости.

В ходе дискуссии по данному вопросу Савченко заявила, что представители России достойны лишь сидеть и слушать, как «общаются цивилизованные люди», потому что возвращать нашу страну на площадку ПАСЕ еще очень рано, так как страна еще не заслужила такого права.

Российская делегация в настоящее время в работе сессии ПАСЕ участия не принимает: в 2014 и 2015 годах ПАСЕ лишила Россию права голосоватьв ПАСЕ из-за ситуации по Крыму. Россия в свою очередь в этом году решила не направлять нужные для подтверждения полномочий делегации документы, не отказываясь, однако, от сотрудничества со Страсбургом в целом.