Министр нацбезопасности США рассказал о подготовке ответа на кибератаки

Министр внутренней безопасности США Джей Джонсон заявил, что в настоящее время рассматривается перечень мер, которые могут быть приняты в отношении России в ответ на вмешательство в процесс выборов президента.

В своем интервью телеканалу MSNBC министр отметил, что меры, предпринятые США по отношению к России, не обязательно будут в той же форме. Однако он не стал уточнять, какие действия рассматриваются в качестве возможного ответа.

Немногим ранее американские спецслужбы заявили о кибератаках со стороны России, целью которых было повлиять на результаты выборов в США. При этом в Белом доме признали, что в день голосования повышенной активности хакеров не наблюдалось.

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