В СМИ заметили противоречия в заявлениях Обамы и демократов о хакерах

Обвинения в хакерских атаках на компьютеры демократов звучали в адрес России на протяжении последних нескольких месяцев. Однако заявления действующего президента США Барака Обамы и председателя Национального комитета Демократической партии Донны Бразил противоречат друг другу.

На противоречия обратил внимание канал ABC News, на котором во время эфира передачи This Week Бразил заявила, что атаки на компьютеры партии не прекращались вплоть до окончания выборов.

Обама же в минувшую пятницу заявил, что кибератак не было зафиксировано с того самого момента, как он обсудил этот вопрос с российским президентом Вадимиром Путиным на саммите G20 в сентябре текущего года.

Читайте также:

Русскоязычного хакера обвинили во взломе компьютеров Комиссии США по выборам

См. все новости дня