Трамп объяснил, почему Хиллари Клинтон проиграла выборы

Избранный президент США Дональд Трамп высказал свое мнение по поводу того, какие именно действия привели к поражению его оппонента Хиллари Клинтон.

На своей странице в Twitter он написал, что кандидату от демократов для победы на выборах нужно было делать ставку “не на те штаты”, на которых сконцентрировалась она. Он также заявил, что победил бы с большим отрывом, если бы президента выбирали всеобщим голосованием, однако свою предвыборную кампанию в этом случае повел бы по-другому. Трамп подчеркнул, что получить голоса выборщиков куда сложнее, чем голоса избирателей.

Днем ранее сообщалось, что Дональд Трамп подтвердил свою победу на президентских выборах по итогам голосования выборщиков, набрав более 270 голосов.

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