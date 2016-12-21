New York Daily News назвала убийство посла РФ «возмездием» за Алеппо

Обозреватель американской газеты New York Daily News Герш Кунтцман резко высказался по поводу убийства российского посла в Анкаре. Кунтцман считает, что произошедшее являлось не терактом, а «возмездием за преступления», которые якобы совершила Россия на территории Сирии.

По словам обозревателя, он не печалится по поводу гибели Андрея Карлова. Наоборот, автор недоумевает, почему подобное не случилось раньше. Герш Кунтцман полагает, что российский посол был воплощением того, что случилось в Алеппо. Он имеет в виду события, которые якобы происходили в городе. То есть бомбежку мирных жителей и разрушение зданий по вине России, передает ria.ru.

Ранее СМИ сообщали о постановочных снимках и видео, которые выдавали за происходящее в Алеппо. Так, в Египте задержали мужчину, который фотографировал ребенка, измазанного красной краской на руинах снесенного здания. Мужчина признался, что данные снимки хотел выдать за фото из Алеппо.