РФ приостановила переговоры о введении безвизового режима для турецких граждан

СМИ сообщают, что Москва приостановила переговоры с Анкарой о введении безвизового режима для граждан Турции. Это связано с убийством российского посла Андрея Карлова.

Замминистр иностранных дел РФ Олег Сыромолотов просит жителей нашей страны осторожно относиться к посещениям Турции. Он напоминает, что теракты в этой стране происходят регулярно. При этом жертвами атак могут стать не только политики, но и обычные люди.

Также в МИД отметили, что Турции необходимо серьезно проверять лиц, которые хотят въехать в Россию, а также более тщательно обеспечивать безопасность граждан РФ на своей территории.