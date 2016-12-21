Украинцы попросили Порошенко не портить настроение новогодней речью

|09:23
В Новосибирске эвакуировали людей из четырех зданий из-за угрозы взрыва
|08:47
В Москве мужчина упал на рельсы в метро и погиб
|20.12 21:23
В России прокомментировали резолюцию по Крыму, принятую Генассамблеей ООН
|20.12 20:42
В Пензе девушка погибла, скатившись с горы на «ватрушке»
|20.12 17:49
В Сети показали запись последних минут жизни российского посла в Турции (ВИДЕО)
|20.12 16:59
Администрация Волгоградской области потратит на сладости больше 250 тысяч рублей
|20.12 16:57
Президент РФ подписал бюджет на 2017-2019 годы
|20.12 15:37
В Госдуме назвали принятую ООН резолюцию по Крыму ожидаемой
|20.12 15:22
"Минималку" повысят только через полгода
|20.12 15:07
В Кремле сочли участие Навального в президентских выборах "вредным"
|20.12 14:56
МИД России: смерть сотрудника ведомства в Москве не связана с его работой
|20.12 13:40
Генассамблея ООН осудила нарушение Россией прав человека в Крыму
|20.12 13:24
Матвиенко: в будущем году с России снимут санкции
|20.12 13:12
Пенсионерам задержат выплаты в размере 5 тысяч рублей
|20.12 12:56
Президент подписал закон о заморозке маткапитала до 2020 года
|20.12 12:22
Емельяненко вручил награды лучшим в ММА по итогам года
|20.12 12:11
Финансовая паника в Татарстане
|20.12 11:18
В Иркутской области объявили траур
|20.12 11:13
Экс-сотрудник МИДа России найден мертвым в московской квартире
|20.12 10:40
В Приморье погиб солдат-срочник
|20.12 10:29
В Подмосковье задержаны серийные угонщики автомобилей
|20.12 10:21
На Филевской линии московского метро зафиксирован сбой
|20.12 10:12
Под Иркутском обнаружили еще один цех по производству смертельного “Боярышника”
|20.12 09:51
В Приморье осудили бывших чиновников за аферы с госимуществом
|20.12 09:45
Найденный в подмосковном лесу француз был потомком известной фамилии
|20.12 09:20
“Боярышник”, вызвавший массовое отравление в Иркутске, не содержал антифриза
|20.12 08:27
Стало известно, когда Абэ прибудет в Россию
|20.12 07:56
Лосьон "Боярышник" убил уже 54 человека
|19.12 19:22
В Китае дворник наказал автохама и восхитил интернет (ВИДЕО)
|19.12 19:06
В Москве на Красной площади бастуют жители Башкирии