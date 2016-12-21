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Украинцы попросили Порошенко не портить настроение новогодней речью

21 декабря 2016, 09:05 [ «АН-онлайн» ]

Украинцы попросили Порошенко не портить настроение новогодней речью
Фото: globallookpress.com

Граждане Украины составили петицию, которую разместили в Интернете. Они попросили президента страны не произносить речей в новогодние праздники. Соответствующее обращение появилось на сайте Петра Порошенко.

Украинского лидера просят воздержаться от произнесения каких-либо речей в период с 31 декабря по 1 января, сообщает телеканал РЕН ТВ. 

Граждане страны объясняют это тем, что не хотят портить себе праздничное настроение. Как подчеркивается в обращении, Петр Порошенко далеко не всегда дает правдивые обещания. Люди подозревают, что подобное может повториться и в новогоднем обращении президента. А это может омрачить праздник.

 

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