В Алеппо прогремел взрыв, когда жители праздновали освобождение города

Стало известно еще об одной ужасной трагедии. На этот раз инцидент произошел в одном из кварталов Алеппо.

В тот момент, когда жители вышли на улицы, чтобы отпраздновать освобождение города от террористов, прогремел взрыв. Как стало известно, рвануло недалеко от толпы людей. Однако на данный момент сведений о пострадавших или погибших нет, сообщает ТАСС.

При этом стало известно, что в квартале, где произошел инцидент, живет в основном христианское население. Люди радовались свободе и пели рождественские гимны, когда раздался взрыв.

Напомним, что в последние дни произошел целый ряд трагических событий по всему миру. В Турции был убит российский посол. В Германии грузовик въехал в толпу людей. Также сегодня стало известно о взрыве, который прогремел в центре Донецка.