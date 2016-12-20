В центре Донецка прогремел мощный взрыв

Стало известно об ужасном происшествии в центре Донецка. Мощный взрыв прогремел недалеко от здания областной травматологии.

Как сообщается, на одной из стоянок взлетел на воздух автомобиль, который был начинен взрывчаткой. Также стало известно, что в результате взрыва пострадал один человек. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщает lenta.ru.

На данный момент на месте происшествия работает следственная группа. Территория, где произошел взрыв, взята в оцепление.

Напомним, что в последние дни трагедии произошли сразу в нескольких странах. В Турции был убит российский посол. Также теракт произошел в Берлине. В толпу людей влетел грузовик.