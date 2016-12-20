Путин прокомментировал убийство российского посла в Турции

Президент РФ прокомментировал трагедию, которая произошла в Анкаре. Он назвал убийство российского посла подлостью и отметил, что произошедшее причиняет нашей стране особую боль.

Также Владимир Путин рассказал, что на данный момент идет расследование случившегося. Он также выразил соболезнование гражданам Германии после произошедшего теракта в Берлине, а всем пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления, сообщает ТАСС.

Владимир Путин призвал усилить безопасность, как на территории РФ, так и в российских загранучреждениях. Он еще раз отметил, что победить терроризм можно только общими усилиями.