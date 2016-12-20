Убийца российского посла в Турции раньше охранял посольство

Сегодня появилась информация о том, что сотрудник турецкой полиции Мевлют Мерт Алтынташ, который убил российского посла Андрея Калова, ранее принимал участие в охране посольства РФ в Анкаре.

В частности, полицейский охранял посольство в тот момент, когда рядом с ним на минувшей неделе проходили антироссийские митинги в связи с непростой ситуацией в сирийском Алеппо. Эти данные сегодня предоставил NTV, ссылаясь на правоохранительные органы.

По данным телеканала, убийца совершил одиннадцать выстрелов, однако в дипломата попали только восемь пуль. Кроме Карлова ранения получили три посетителя фотовыставки.