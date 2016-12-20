Кремль знает, кому выгодно убийство российского посла

Во вторник, 20 декабря, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, кому может быть выгодно убийство российского посла Андрея Карлова, который накануне был убит в Турции.

По словам Пескова, убийство Карлова выгодно тем, кто пытается рассорить Россию и Турцию, помешав нормализации отношений двух стран. Причем, как отметил пресс-секретарь Владимира Путина, ухудшение отношений не только осложнит двусторонние дела, но также и попытки урегулировать ситуацию на территории Сирии, передает ТАСС.

Дмитрий Песков подчеркнул, что следователи разберутся, кто именно осуществил резонансное убийство. В Анкаре уже работает следственная группа из России.