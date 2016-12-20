Командование ВСУ скрывает данные о потерях за два дня боёв

Не менее ста украинских военных погибли в ходе боёв на Светлодарской дуге близ Дебальцево в Донбассе. Информацию об этом бывший военачальник ополчения ДНР Игорь Безлер получил от источника в 54-й бригаде ВСУ.

По его словам, командование украинских силовиков как обычно скрывает реальные потери. На самом деле, трупами забит морг Артёмовска, а ранеными и покалеченными – многие близлежащие больницы этого и других городов. Об этом экс-комендант Горловки написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Сильные обстрелы и бои на дебальцевском направлении продолжаются уже более двух дней. Противоборствующие стороны обвиняют друг друга в попытке наступления и нарушении соглашений об отводе крупнокалиберной артиллерии. По словам Безлера, солдаты ВСУ пытались безуспешно штурмовать высоту 220 в районе сёл Луганское и Калиновка. Обе стороны приписывают друг другу потери больше собственных.