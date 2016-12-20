В Варшаве здание сейма оцеплено полицией

В польской столице продолжается парламентский кризис, начало которому было положено в минувшую пятницу. Оппозиция по-прежнему блокирует работу сейма, а у здания парламента проходят массовые акции протеста.

Как сообщило сегодня агентство PAP, сотрудники польской полиции установили ограждение вокруг здания сейма и оттеснили от него участников акции. По словам представителя полиции Варшавы , большая часть собравшихся добровольно выполнила требование стражей порядка отойти от здания, однако к нескольким протестующим полицейские были вынуждены применить силу. Тем не менее, задержан никто не был.

Кроме того, сообщается, что из соображений безопасности были убраны коксовые печи, у которых грелись протестующие.

Читайте также:

Массовая акция протеста оппозиции проходит у здания Конституционного суда в Варшаве