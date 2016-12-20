Установлена личность водителя грузовика, который задавил людей в Германии

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В столичном метро поезд начал разваливаться на ходу
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В Иркутской области объявили траур
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Экс-сотрудник МИДа России найден мертвым в московской квартире
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В Приморье погиб солдат-срочник
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В Подмосковье задержаны серийные угонщики автомобилей
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На Филевской линии московского метро зафиксирован сбой
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Под Иркутском обнаружили еще один цех по производству смертельного “Боярышника”
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В Приморье осудили бывших чиновников за аферы с госимуществом
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Найденный в подмосковном лесу француз был потомком известной фамилии
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“Боярышник”, вызвавший массовое отравление в Иркутске, не содержал антифриза
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Стало известно, когда Абэ прибудет в Россию
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Лосьон "Боярышник" убил уже 54 человека
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В Китае дворник наказал автохама и восхитил интернет (ВИДЕО)
|19.12 19:06
В Москве на Красной площади бастуют жители Башкирии
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Под Курганом бабушка погибла, но внучку спасла
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Совбез ООН единогласно принял резолюцию по Алеппо
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Украинская федерация футбола оштрафована за нацисткие "кричалки" болельщиков
|19.12 17:22
"Газпром" - Европе: отключим газ из-за воровства Украины!
|19.12 17:05
Украинцы хотят переименовать проспект Степана Бандеры в Киеве
|19.12 16:30
В Иркутске введен режим ЧС
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Киссинджер сравнил Путина с героем Достоевского, Пескову понравилось
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Астраханская область будет выращивать арахис
|19.12 14:59
Турецкий министр иностранных дел вылетел в Москву для встречи с Лавровым
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Подпольный цех по розливу смертельного "Боярышника" нашли в Иркутске
|19.12 13:50
Песков: Кремль никак не контактирует с командой Трампа
|19.12 13:41
Таксист под Тверью насмерть забил молодую пассажирку
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Россиянин Свечников стал самым ценным игроком юниорского Кубка вызова по хоккею
|19.12 12:58
Таксист доставил пенсионера по неправильному адресу, где тот замёрз и умер
|19.12 12:48
Польшу могут лишить права голоса в Евросовете
|19.12 12:44
Емельяненко переизбрали на пост президента Союза ММА России