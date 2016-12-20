Установлена личность водителя грузовика, который задавил людей в Германии

Во вторник, 20 декабря, стало известно, кто находился за рулем грузовика, протаранившего толпу на рождественской ярмарке в Берлине.

Оказалось, что автомобилем управлял 23-летний уроженец Пакистана, который, предположительно, прибыл в Германию ровно год назад в качестве беженца. Как уточняет издание Die Welt, молодой мужчина все это время жил в специальном лагере для мигрантов.

Ранее человек, который мог задавить людей на ярмарке, уже попадал в поле зрения сотрудников немецкой полиции и за совершение ряда не слишком значительных нарушений порядка.