Французские власти усилили меры безопасности из-за событий в Берлине

Власти Франции приняли сегодня решение усилить меры безопасности на рождественских ярмарках после трагических событий в Берлине.

В результате наезда грузовика на толпу людей в немецком городе накануне погибли двенадцать человек. Как сообщает портал The Local, ссылаясь на заявление министра внутренних дел Франции Бруно Ле Ру, решение об усилениях мер безопасности в стране было принято сразу после поступления информации о вероятном теракте.

Отметим, что в настоящий момент рождественские ярмарки работают во многих французских городах. Теперь вокруг рынков выставлены двойные кордоны.