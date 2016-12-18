Совбез ООН согласовал компромиссный вариант проекта резолюции по Алеппо

Членам Совета Безопасности ООН удалось прийти к компромиссу при согласовании проекта резолюции по присутствию международных наблюдателей в Алеппо. Об этом заявил постпред России при организации Виталий Чуркин.

Ранее сообщалось, что Россия не поддержит проект резолюции, подготовленный Францией, поскольку он является неприемлемым. По словам Чуркина, Россия предложит Совбезу ООН альтернативный проект резолюции. Позднее появилась информация, что два проекта, французский и сирийский могут быть объединены.

Голосование состоится завтра в 17:00 по московскому времени (9:00 по времени Нью-Йорка). При этом постпред США при ООН Саманта Пауэр заявила, что ожидает единогласного принятия резолюции.