Россия выступит в Совбезе ООН со своим проектом резолюции по Алеппо

Как ранее сегодня стало известно, Россия не поддержит предложенный Францией проект резолюции по размещению в сирийском Алеппо международных наблюдателей.

Постпред России в ООН Виталий Чуркин заявил, что сформулированные в документе предложения являются трудновыполнимыми и даже опасными, поэтому Россия не может поддержать этот проект. При этом ранее он подчеркивал, насколько трудоемким и длительным будет процесс отправки в Алеппо наблюдателей.

Однако как стало известно, Россия предложит Совету Безопасности ООН альтернативный проект резолюции. Чуркин подчеркнул, что идеи, которые будут изложены в документе, чрезвычайно простые в реализации, но нужно, чтобы Совбез ООН их поддержал.