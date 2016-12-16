Франция готовит резолюцию Совбеза ООН об отправке наблюдателей в Алеппо

Франция начала подготовку резолюции Совета безопасности ООН об отправке международных наблюдателей в Алеппо с целью координации действий и обеспечения безопасности при эвакуации мирных жителей из восточных кварталов.

Как отмечает представитель Франции при ООН Франсуа Делатр, текст документа разработан совместно с другими государствами-членами Евросоюза. Предложения предусматривают организацию безопасной эвакуации жителей восточной части города под контролем международных наблюдателей.

Немногим ранее Франция потребовала созвать срочное совещание Совбеза ООН в связи с ситуацией в Алеппо. В свою очередь постпред России при ООН Виталий Чуркин заявил, что на отправку наблюдателей в город уйдет далеко не один-два дня, а не одна неделя.

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