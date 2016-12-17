В Турции задержаны семь человек, предположительно причастные к теракту

Число жертв теракта в турецком городе Кайсери возросло до 14 человек. Один из пострадавших, получивший тяжелые ранения, скончался в больнице. К настоящему моменту известно о 56 пострадавших.

Как сообщает агентство Milliyet со ссылкой на МВД страны, 12 пострадавших сейчас находятся в реанимации, причем четверо из них - в крайне тяжелом состоянии.

Как сообщил глава МВД Турции, на настоящий момент по подозрению в причастности к террористическому акту задержаны семь человек, еще пятеро находятся в розыске. Кроме того, уже установлена личность смертника, который находился за рулем начиненного взрывчаткой автомобиля.

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