В Турции прогремел взрыв, погибли люди

В городе Кайсери, расположенном в центральной части Турции, взорвался автобус.

В результате мощного взрыва неподалеку от университета в Кайсери, погибли несколько человек, а еще несколько пострадали. Как сообщает агентство Рейтер, ссылаясь на источники в службе безопасности, автобус, с которым случилось происшествие, перевозил военнослужащих.

К месту случившегося незамедлительно прибыли автомобили "скорой помощи". В настоящий момент никто не взял на себя ответственность за взрыв.