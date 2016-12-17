Путин выразил соболезнования Эрдогану и заверил в готовности сотрудничать в борьбе с терроризмом

Российский президент Владимир Путин принес соболезнования своему турецкому коллеге Реджепу Эрдогану и семьям военных, погибших в результате сегодняшнего теракта.

Путин подчеркнул, что ответом на такие действия террористов должна стать еще более решительная борьба с экстремистскими группировками. Глава государства выразил готовность укреплять сотрудничество с Турцией в сфере противодействия мировому терроризму.

Напомним, сегодня утром автомобиль, начиненный взрывчаткой, взорвался возле автобуса, перевозившего турецких солдат и ефрейторов турецкой армии. Как уточнили в Генштабе страны, взрыв унес жизни тринадцати военнослужащих, более сорока человек доставлены в больницы с ранениями.

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