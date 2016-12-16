Русскоязычного хакера обвинили во взломе Комиссии США по выборам

Международная компания Recorded Future, работающая в сфере информационной безопасности, заявила, что обнаружила русскоязычного хакера, осуществившего взлом компьютеров Федеральной комиссии США по содействию проведению выборов.

Как сообщает агентство Reuters, в ходе наблюдения за подпольными электронными рынками сотрудники фирмы обнаружили русскоязычного хакера, предлагающего доступ к компьютерам Комиссии. В распоряжении хакера оказались данные более ста человек, которые он попытался продать властям “одной из ближневосточных стран”. По сообщению агентства, киберпреступник располагал данными о дефектах устройств для голосования.

Представители Комиссии заявили, что знают о взломе и в настоящее время сотрудничают с ФБР в рамках начатого расследования.

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