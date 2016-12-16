Белый дом: Трамп знал об атаках русских хакеров в США

Громкое заявление сделал в США пресс-секретарь Белого дома. Он утверждает, что Дональд Трамп знал о кибератаках в ходе предвыборной избирательной кампании, которые якобы организовала Россия. При этом Джошуа Эрнест отметил, что это неоспоримый факт.

Пресс-секретарь утверждает, что Трамп был осведомлен о действиях хакеров, которые пошли ему на пользу и навредили Хиллари Клинтон. При этом Джошуа Эрнест опирается на данные американской разведки, которые так и не были доказаны, сообщает ТАСС.

Россия, в свою очередь, уже заявляла, что не имеет никакого отношения к утечке информации. При этом американские эксперты вообще отрицают проведение каких-либо кибератак. Они считают, что «утечку» устроил один из представителей самой Демократической партии США.