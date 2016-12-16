Российский Генштаб объявил о завершении операции в Алеппо

Российский Генштаб объявил о завершении операции по освобождению подконтрольных террористам восточных районов Алеппо, организованной российским центром примирения сторон.

К настоящему моменту восточные кварталы покинули все мирные жители и большая часть боевиков. Со стороны России были предприняты необходимые меры для безопасного вывода из Алеппо террористов и членов их семей. Правительственные войска ликвидируют отдельные очаги сопротивления боевиков, которые отказались выйти из города.

При этом начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС Сергей Рудской подчеркнул, что со стороны США не было предпринято никаких шагов по отделению “умеренной оппозиции” от членов террористических организаций, поэтому России пришлось сделать это самостоятельно.

Рудской также отметил, что в настоящее время со стороны западных политиков стали все чаще звучать заявления о якобы имевших место массовых жертвах среди мирных граждан в ходе операции по освобождению города. Однако Рудской подчеркнул, что эта информация не соответствует действительности.

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