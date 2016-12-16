Эвакуация из Алеппо приостановлена из-за стрельбы

В пятницу, 16 декабря, эвакуацию людей из восточного Алеппо было решено приостановить.

Согласно информации очевидцев, поступившей сегодня из сирийского города, боевики начали обстреливать автобусы. Как сообщает агентство Reuters, в ходе эвакуации было нарушено соглашение между сирийскими властями и боевиками, которые попытались взять с собой пленных.

Как отмечает источник в штабе сирийского ополчения, часть боевиков уже вывела из Алеппо всех, кого планировалось, а другая часть заняла в населенном пункте оборону.