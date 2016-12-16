Экс-глава администрации Януковича: госпереворот на Украине подготовили спецслужбы США

Бывший глава администрации украинского президента Януковича Андрей Клюев, выступая в Дорогомиловском суде города Москвы, назвал события, произошедшие в 2014 году на Украине, государственным переворотом.

Во время заседания суда, рассматривавшего иск бывшего депутата Верховной Рады Владимира Олейника о признании событий 2014 года госпереворотом на Украине, Клюев заявил, что все происходившее тогда было заранее спланировано американскими спецслужбами.

Клюев отметил, что среди мирных граждан, вышедших на площадь Независимости зимой 2013-2014 годов, были и хорошо обученные провокаторы, которые финансировались США. По словам экс-главы президентской администрации, главной целью госпереворота на Украине являлось появление на границе с Россией недружественного государства.

Читайте также:

Представитель МИД РФ предлагает Обаме принести извинения Януковичу

См. все новости дня