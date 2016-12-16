Представитель МИД РФ предлагает Обаме принести извинения Януковичу

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова предлагает действующему президенту США Бараку Обаме извиниться перед бывшим лидером Украины Виктором Януковичем.

Как отметила Захарова на своей странице в социальной сети Facebook, Обаме следовало бы принести свои извинения за слова о недопустимости вмешательства во внутренние дела иностранных государств и попытки повлиять на объективность процесса выборов. Американский политик сделал данное заявление, давая комментарий об информации насчет атак российских хакеров против целого ряда американских политических институтов. Представитель МИД РФ добавила, что Барак Обама может заодно извиниться и перед Януковичем.

Напомним, ранее бывший президент Украины заявил, что во время "майдана" в американском посольстве действовал координационный штаб.