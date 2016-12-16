Губернатор японской северной префектуры продемонстрировал в соцсетях своего кота, которого он получил в подарок от российского президента. Лохматый красавец по кличке Мир сильно подрос и великолепно себя чувствует в доме своего хозяина.

Акита Норихисе Сатакэ получил в подарок от Путина сибирского кота в 2012-м году. Это был ответный жест на презент, который сделал губернатор российскому президенту годом ранее. Сатакэ вручил Путину собаку породы акита-ину в знак признательности за помощь, оказанную Японии после стихийного бедствия, сообщает ТАСС.

На встрече с японскими журналистами президент РФ показал, как подрос пес за эти годы. В итоге пресса буквально атаковала губернатора. Всем хотелось узнать, а как чувствует себя кот, который приехал в Японию из России.