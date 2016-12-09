Власти Японии решили не дарить Путину еще одну собаку породы акита-ину

Власти Японии решили не дарить президенту России Владимиру Путину еще одну собаку породы акита-ину.

Ранее японское правительство планировало подарить пса политику во время его пребывания в стране 15-16 декабря, а теперь передумало. Об этом в пятницу сообщается на сайте заместителя генерального секретаря кабинета министров Японии Коити Хагиуды.

Как сообщает ТАСС, японская сторона предварительно связалась с российской и выяснила, что Путин на этот раз не примет собаку породы акита-ину.