В Германии пытался устроить теракт ребенок, завербованный ИГ

Лишь случайность спасла город Людвигсхафен в Германии от ужасной трагедии. 12-летний мальчик пытался устроить теракт на рождественской ярмарке.

По некоторым данным, ребенок пронес самодельную бомбу в рюкзаке. Правда, ему не удалось ее активировать, так как не сработал детонатор. В итоге мальчик спрятал рюкзак со «смертельным» содержимым в кустах, где его обнаружили прохожие, сообщает ria.ru.

Ребенок уже задержан. Сообщается, что мальчик является гражданином Германии иракского происхождения. Также стало известно, что его завербовал один из членов ИГ (организация, запрещенная на территории РФ). Ранее ребенок уже высказывал намерения отправиться в Сирию, чтобы воевать на стороне боевиков.