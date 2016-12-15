Боевики хотели провести теракты в Москве из мести за Сирию?

Громкое задержание боевиков, которые планировали провести теракты в Москве на новогодних праздниках, стало одной из самых обсуждаемых новостей в четверг. Свой комментарий по поводу случившегося предоставил член комитета Совета Федерации по международным делам.

Сергей Цеков считает, что теракты, которые предотвратила ФСБ, готовили в отместку за Сирию. По его мнению, России не смогли простить ее успешную борьбу с мировым терроризмом. Боевики хотели нарушить спокойствие на территории нашей страны. Однако им это не удалось.

Цеков особенно отметил профессиональную работу ФСБ. Он напомнил, что российские спецслужбы ранее провели ряд операций по предотвращению терактов в других регионах страны. По мнению Цекова, необходимо стабилизировать ситуацию в Сирии и Ираке, чтобы волна активности террористов стала спадать.