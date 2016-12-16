О масштабной атаке «русских хакеров» на Вооруженные силы США, которая произошла летом прошлого года, рассказал американский телеканал CBS.

Как утверждают журналисты, об этом поведал бывший руководитель Комитета начальников штабов. Мартин Демпси рассказал, как все происходило. По его словам, хакеры разослали на адреса электронной почты КНШ письма с вирусом, который кто-то активировал. Буквально в течение часа взломщики заполучили пароли и электронные подписи многих американских военачальников.

Пентагону пришлось полностью отключить Сеть, чтобы остановить атаку. Еще две недели потребовалось для восстановления после произошедшего. Отмечается, что данная атака была направлена на причинение ущерба, так как данные, к которым получили доступ киберпреступники, не имели ценности для разведки. Американский телеканал утверждает, что хакерам почти удалось «поставить на колени» ВС США.