Евродепутаты проголосовали за безвизовый режим с Украиной и Грузией

Граждане Украины и Грузии уже через несколько месяцев смогут ездить в Европу без оформления визы.

За введение безвизового режима для обладателей паспортов двух бывших советских республик сегодня проголосовал Европарламент. В документе, который одобрил законодательный орган ЕС, идет речь о кратковременных поездках.

Решение депутатов теперь должен утвердить Совет Евросоюза. Если это произойдет, безвизовый режим начнет действовать весной следующего года.

Киевские власти не раз провозглашали отмену виз для граждан Украины в качестве своей приоритетной задачи. В августе этого года президент Петр Порошенко заявил, что «безвизовые двери» в Европу распахнутся перед украинцами в ближайшее время.

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