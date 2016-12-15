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Власти Тайваня не стали церемониться с нарушителем и уничтожили его спорткар

15 декабря 2016, 11:41 [ «АН-онлайн» ]

Власти Тайваня не стали церемониться с нарушителем и уничтожили его спорткар
фото: pixabay.com

Власти Тайваня довольно жестоко обошлись с нарушителем, показательно уничтожив его автомобиль Lamborghini Murcielago.

Машина была изъята полицией у сотрудника одной из авиакомпаний еще в 2013 году за то, что на ней стоял номер от другого автомобиля. Владелец пытался вернуть спорткар Lamborghini, однако ему не удалось этого сделать. Согласно законам Тайваня, изъятое транспортное средство нельзя продать ни полностью, ни на запчасти, поэтому машину было решено полностью уничтожить.

Весь процесс снимали на видео, а затем показали по всем центральным каналам, чтобы другим нарушителям закона было неповадно. 

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